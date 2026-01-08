Encuentran cuerpos desmembrados en Cuitzeo; Cártel de Santa Rosa detrás del crimen

GENERANDO AUDIO...

Dejan cuerpos desmembrados en Cuitzeo. Foto: Cuartoscuro

Los cuerpos desmembrados de cuatro personas fueron localizados esta mañana en el municipio de Cuitzeo, confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Este día, a las afueras del complejo comercial denominado Texticuitzeo, dedicado a la venta de ropa, fueron localizados, al menos, seis costales con restos humanos.

Personal de la Guardia Civil y de la FGE acudieron a la zona y confirmaron el hallazgo de las víctimas.

¿Qué dijo la Fiscalía de Michoacán sobre los cuerpos desmembrados?

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó que son por lo menos cuatro las personas asesinadas.

“En el transcurso de la mañana fueron encontrados algunos cuerpos en costales, en bolsas, lo que nos señala el área pericial que está ahorita realizando los actos, hablan de cuatro torsos por el momento, se están revisando los demás contenidos de las bolsas para poderles dar un dato específico, pero al encontrar estos cuatro torsos, pues hacemos referencia que son cuatro personas las que están en esta situación que se dio el día de hoy en la mañana en Texticuitzeo”, precisó el fiscal michoacano.

Agregó que este crimen podría estar relacionado con otro hecho similar registrado el pasado lunes, día en que una camioneta proveniente de Guanajuato ingresó a Michoacán para abandonar un cuerpo en bolsas a las afueras de dicha plaza comercial.

“Pareciera que también es el mismo modus operandi, que entra un vehículo de Guanajuato, deja los cuerpos y se retiran. A diferencia de este hecho de lunes, el día de hoy hacen algunas detonaciones de arma de fuego y dejan rosas secas, esto es muy común del Cártel de Santa Rosa, que dejan rosas posterior a ciertos hechos delictivos”, detalló Carlos Torres Piña.

Señaló que las investigaciones en ambos casos continúan para determinar su relación y confirmar la participación de dicho cartel con amplia presencia en el estado de Guanajuato.

