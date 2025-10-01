GENERANDO AUDIO...

Los enfrentamientos se registraron en Morelia y Uruapan. Foto: César Cabrera

Saldo de tres policías y un guardia nacional lesionados, así como una persona sin vida y tres detenidos, dejó un par de enfrentamientos registrados anoche en Morelia y Uruapan, en el estado de Michoacán.

¿Qué se sabe del enfrentamiento en Morelia?

En el caso de la capital michoacana, los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Villas del Pedregal, luego de una revisión por agentes de la Guardia Nacional a tres personas con actitud sospechosa, que habían descendido de un camión.

“En el momento en el que los abordan para decirles que iban a practicarles una inspección, se dan a la fuga y empiezan a perseguirlos a pie en este circuito que está a nuestras espaldas, estos sujetos empiezan a agredir los agentes de Guardia Nacional; agentes de Guardia Nacional repelen la agresión y en este primer hecho resulta lesionado un agente de Guardia Nacional, el cual fue trasladado para su atención médica a un hospital” Pablo Alarcón, comisionado de la Policía Municipal

Una oficial municipal, que se encontraba en su día de descanso y circulaba con su pareja por la zona, también resultó lesionada tras ser alcanzada por las balas.

El detenido, de identidad desconocida, tenía en su poder un arma de fuego, y fue puesto a disposición de la autoridad competente.

Como resultado del operativo, otras dos personas, en posesión de narcóticos, fueron detenidas en el lugar, por lo que se investiga su relación con el enfrentamiento.

“Tenemos tres personas detenidas. Hay una persona detenida con un arma de fuego y las otras dos fueron localizadas en este lugar con sustancia, con apariencia de narcótico. Entonces, van a ser presentados a la Fiscalía para ver si estas otras dos personas tienen relación con el primer hecho, y la otra persona que se encontraba en posesión del arma de fuego está relacionada directamente con esta agresión” Pablo Alarcón, comisionado de la Policía Municipal

¿Qué pasó en Uruapan?

Mientras que en Uruapan, dos policías municipales resultaron lesionados tras una persecución sobre la calle Manuel Pérez Coronado, luego de que minutos antes se reportó a una persona ejecutada en la colonia 28 de octubre.

