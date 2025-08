Casas destruidas, inmuebles saqueados y calles vacías es la cicatriz que el crimen organizado ha dejado en comunidades de Apatzingán, Michoacán.

El Guayabo y el Mirador se han convertido en pueblos fantasmas por el miedo y la violencia. En la comunidad de El Guayabo, hay un éxodo constante.

Para Lourdes, el escenario es de terrorismo; empaca lo que puede y abandona años de esfuerzo y trabajo.

“Esto ya no es una guerra, es terrorismo lo que estamos viviendo, porque todas las noches, no hay una noche que no haya drones, balazos y todo eso, todas las noches es lo mismo, ya nadie quiere volver; que se haga justicia, que haga algo ya, por favor, ya es justo; estamos hartos de todo”, Lourdes, madre de familia desplazada.