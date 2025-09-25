Expertos en seguridad capacitaban a la guardia secreta de “La Luz del Mundo”

GENERANDO AUDIO...

Los detenidos manifestaron formar parte de la congregación. Foto: César Cabrera

Personal con formación en diferentes corporaciones de seguridad del país estaba a cargo del adiestramiento de las 38 personas detenidas en el municipio de Vista Hermosa, presuntamente, pertenecientes a una guardia secreta de la congregación “La Luz del Mundo”.

“Bueno, se está determinando la situación de cada uno, lo que sí, yo te pudiera decir, es que dos personas que cuentan con adiestramiento en corporaciones de seguridad en el país y que también hay uno de nacionalidad estadounidense y, bueno, pues también gente de Nayarit y de otros estados de la República” Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública de Michoacán

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que el hallazgo de este campo sobre la carretera Vista Hermosa-La Barca, en la colindancia con Jalisco, fue resultado de una denuncia anónima donde no hubo ningún disparo.

Asimismo, reconoció que fueron los propios detenidos quienes manifestaron formar parte de la congregación religiosa, cuyo líder, Naasón Joaquín García, enfrenta procesos penales en Estados Unidos.

“Nos encontramos con que estas personas manifestaban pertenecer a un grupo religioso y tenían en su poder réplicas de armas largas, réplicas de armas cortas, cartuchos para estas armas, diversos cargadores, radios de telecomunicación, equipo como miras, lámparas de utilería y diversos tácticos, lo que nos condujo a hacer la detención de estas personas, 38 masculinos y ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República” Juan Carlos Oseguera Cortés, secretario de Seguridad Pública de Michoacán

Las casi 40 personas, de las que 32 lograron identificarse, formarían parte de Los Jahzer, grupo encargado de la seguridad tanto de los líderes y familiares de las mismas, como de las propiedades y eventos masivos, por ejemplo, La Santa Cena.

Además del uso de armas, también son adiestrados en el uso de explosivos. Prueba de ello, es que, dentro de lo asegurado, se encontró un simulador de bomba casera.

La autoridad estatal reconoció que es la primera vez que se tiene registro de una detención donde podrían estar relacionados tanto congregaciones religiosas y la delincuencia organizada.

Los 38 detenidos siguen bajo disposición de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, quien, en próximas horas, deberá definir su situación jurídica, ya sea vincularlos a proceso o dejarlos en libertad.

