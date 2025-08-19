Explosión en planta de ArcelorMittal sacude Lázaro Cárdenas

GENERANDO AUDIO...

Una fuerte explosión se registró este lunes al interior de la compañía siderúrgica multinacional ArcelorMittal, establecida en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Explosión se originó en un reactor

De acuerdo con el reporte preliminar, el estallido ocurrió en un reactor de H&L Planos. El estruendo y la onda expansiva se percibieron en colonias aledañas.

Además, según se reporta, la explosión provocó daños en áreas administrativas de la empresa metalúrgica, así como afectaciones que fueron captadas en videos por los propios trabajadores.

A través de redes sociales, algunos videos dan cuenta de los daños que dejó la explosión en siderúrgica multinacional ArcelorMittal. De acuerdo con las imágenes, entre los daños se puede observar vidrios rotos, así como mobiliario dañado.

Incertidumbre sobre lesionados

Hasta el momento, se desconoce si, tras la explosión, haya personas lesionadas o fallecidas. Autoridades no han emitido ningún reporte.

De igual manera, la siderúrgica multinacional ArcelorMittal tampoco ha dado detalles tras la explosión registrada la tarde de este lunes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por lo que, hasta ahora, se desconocen las causas del estallido del reactor.