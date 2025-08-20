Fallece sargento tras estallido de mina en Tepalcatepec, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Realizaban patrullajes de reconocimiento en la zona. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En el estado de Michoacán, un sargento del Ejército Mexicano perdió la vida luego del estallido de una mina en las inmediaciones del municipio de Tepalcatepec.

La noticia fue dada a conocer este martes, además de que se destacó que el hecho se registró en una zona donde opera el crimen organizado.

Muere sargento tras estallido de mina en Tepalcatepec; ¿cuáles son los detalles?

Un sargento del Ejército Mexicano falleció este martes en un hospital militar tras resultar gravemente herido por la explosión de una mina terrestre en una brecha cercana a la población de Los Horcones, en el municipio de Tepalcatepec.

Por las heridas sufridas por el estallido, el sargento Segundo de Infantería, Galileo Anastasio Cordero, fue trasladado de emergencia al Hospital Militar de la 43 Zona Militar en Apatzingán.

Sin embargo, perdió la vida a pesar de los esfuerzos médicos.

Realizaban un patrullaje en la zona de Tepalcatepec

Según reportes preliminares, el personal de la Defensa Nacional realizaba patrullajes de reconocimiento en la zona cuando detonó un artefacto explosivo improvisado.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el incidente.

Áreas de inteligencia y seguridad a nivel federal señalaron que la zona donde ocurrió la explosión de la mina, colindante con el municipio de Aguililla, está ubicada en territorio de operación de un cártel con origen en Jalisco, por lo que no se descarta que el artefacto haya sido colocado por dicha agrupación criminal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]