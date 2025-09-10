FGE de Michoacán otorga protección a la influencer Marian Izaguirre

GENERANDO AUDIO...

La influencer estuvo desaparecida por varios días. Foto: @FiscaliaMich

La Fiscalía General del Estado de Michoacán otorgó medidas de protección a la influencer Marian Izaguirre, localizada el pasado sábado en un hotel de Morelia tras varios días desaparecida.

La decisión busca salvaguardar su integridad luego de que se encontraran indicios de violencia ejercida en su contra.

La desaparición y el hallazgo de la influencer Marian Izaguirre

Marian Izaguirre, reconocida en TikTok y otras plataformas por sus bailes y sketches, fue vista por última vez el 1 de septiembre en Uruapan, cuando salió de su domicilio a bordo de un vehículo, un KIA rojo.

Sus familiares denunciaron su desaparición al día siguiente, lo que dio inicio a la búsqueda oficial.

Posteriormente, la joven de 23 años fue localizada la noche del pasado 6 de septiembre en un hotel de Morelia, donde llevaba varios días hospedada.

En el sitio también se aseguró el vehículo en el que viajaba y paramédicos la auxiliaron y la trasladaron al Hospital de la Mujer, donde permanece internada.

¿Cuál es el estado de salud de la influencer Marian Izaguirre?

Actualmente, Flor Marian Izaguirre Pineda recibe atención médica especializada en terapia intensiva.

Por la condición en la que fue encontrada, la Fiscalía determinó aplicar medidas de protección contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Estas acciones buscan prevenir cualquier riesgo adicional mientras continúan las investigaciones.

Cabe mencionar que el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Familiar y de Género.

[NO DEJES DE LEER: Localizan con vida a Marian Izaguirre, joven tiktoker desaparecida en Uruapan]

Posible violencia intrafamiliar

Este lunes, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que, de acuerdo con los primeros reportes, el caso de la influencer apunta a un posible contexto de violencia intrafamiliar, aunque subrayó que será la Fiscalía General del Estado quien determine la situación legal.

Fue el mandatario quien reveló que su estado de salud es crítico y que ella se habría ido por su voluntad.

“Se está investigando, todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan, y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta. Entonces, está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”. Informó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Investigación en curso

La desaparición y el hallazgo de Marian Izaguirre han generado atención pública y movilización en redes sociales.

Por su parte, la Fiscalía reiteró que agotarán todas las líneas de investigación para esclarecer las circunstancias del caso y deslindar responsabilidades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]