Influencer Marian Izaguirre, en terapia intensiva; Fiscalía de Michoacán indaga su caso

Las investigaciones en torno al caso continúan. Foto: @FiscaliaMich

La influencer Marian Izaguirre se encuentra en terapia intensiva y su estado de salud se reporta crítico, informó este lunes el gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó, la noche del sábado, que encontró a la tiktoker luego de que la reportaran como desaparecida desde el 1 de septiembre de 2025.

¿Qué hay de nuevo en el caso de la influencer Marian Izaguirre?

En conferencia de prensa, el mandatario compartió algunos detalles tras el hallazgo de la tiktoker, quien, en su cuenta de dicha plataforma, es reconocida por sus bailes y sketches.

Ramírez Bedolla mencionó que Flor Marian Izaguirre Pineda, de 23 años, se encuentra internada en el Hospital de la Mujer, en estado crítico de salud, en terapia intensiva.

“Ella, de manera voluntaria, sale de la ciudad de Uruapan, se refugia aquí, en Morelia, en un hotel y, finalmente, es encontrada en un estado de salud muy delicado. Está hoy en el Hospital de la Mujer, el estado de salud es crítico”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

¿Por qué salió de Uruapan, Michoacán?

La ficha de desaparición menciona que Marian Izaguirre fue vista por última vez a bordo de un auto Kia rojo.

En su reporte, el gobernador explicó que, conforme señalan las investigaciones, ella se habría ido por su voluntad, debido a lo que parece apuntar como una “situación de violencia intrafamiliar”.

La influencer viajó a Morelia, se hospedó en un hotel de la ciudad y ahí la localizaron las autoridades.

“Se está investigando, todo apunta a una situación de violencia intrafamiliar que provocó que ella tomara la decisión de salir de Uruapan, y lo que estamos ahorita es haciendo todo por salvarle la vida, por su estado crítico de salud que presenta. Entonces, está en cuidados intensivos y estamos atentos a la situación”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán

Sin compartir más detalles, el mandatario destacó que se mantiene al tanto de la salud de la tiktoker e informó que recibió un reporte de la Fiscalía estatal relacionado con las investigaciones.

“Hoy mismo en la mañana me dieron un reporte, tanto de la situación de su salud, de la atención médica que recibe, como de la Fiscalía General de Justicia, en torno a las investigaciones”. Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

