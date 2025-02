En secundarias y preparatorias de 11 municipios de Michoacán, comenzó la distribución de los manuales para prevenir adicciones “Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, elige ser feliz”.

Las autoridades educativas esperan alejar a los jóvenes de las drogas, principalmente del fentanilo.

En la Secundaria Federal 2, “Hermanos Flores Magón” de la ciudad de Morelia, la maestra Graciela asegura, en sus 36 años de docencia, nunca antes se había llevado a cabo.

“Estamos en una etapa bien difícil donde los chicos quieren probar, tienen dudas, quieren experimentar curiosidad y que sepan, pues que se dañan y que algunas te matan. Siempre hay admiración. Después de qué escuchamos el tema completo: ‘ay, no pensaba yo que fuera tal’, entonces si hay eco, mucho eco, los chicos empiezan ya a platicar casos que ellos conocen, incluso cosas familiares”.

Alan es estudiante del grupo “3º F”; junto a sus compañeros preparan exposiciones informativas sobre los diferentes tipos de drogas y sus efectos. Para él, hay una sustancia en particular en la que ve una potencial amenaza para los jóvenes.

Los alumnos consideran que es importante recibir información sobre las adicciones, pues son temas que sólo conocían por la televisión.

“Aléjate de las drogas, el fentanilo te mata, elige ser feliz”, está en marcha en Morelia, Uruapan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora y otros 6 municipios.

“Estamos haciendo una exposición de información acerca de eso. A nosotros. Nos tocó el tema del alcoholismo y si está medio feo. El tema si da miedo en mi opinión, no me atrae demasiado, me da mucho miedo el hecho de caer en una adicción así”.

Hanna, estudiante