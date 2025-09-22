Lanzan granada a oficinas del Instituto Nacional de Migración en Michoacán

| 12:27 | César Cabrera | Uno TV
Granada
Granada en Michoacán. Foto: Charbell Lucio

Una granada de fragmentación fue lanzada esta mañana en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Morelia, Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre se aproximó a las oficinas ubicadas sobre la avenida Camelias y lanzó el artefacto, que no estalló debido a que no fue quitado el seguro.

¿Qué pasó en el Instituto Nacional de Migración en Michoacán?

Usuarios que se encontraban realizando trámites en el lugar, alertaron al personal de vigilancia, quienes procedieron con la evacuación tanto de ellos como de los trabajadores por la parte trasera del inmueble.

Minutos después, personal del Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos arribó a la zona para proceder con la desactivación del explosivo.

La zona permanece acordonada, mientras que, a través de cámaras de seguridad, se trata de localizar e identificar al responsable de este fallido atentado.

