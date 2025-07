El pueblo de Huajúmbaro, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán, recibió este viernes el cuerpo de Jaime García, jornalero que perdió la vida el 10 de julio durante una redada en una planta de California, Estados Unidos.

Los restos llegaron por la tarde, vía terrestre, luego de haber arribado a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Una patrulla de la Guardia Civil, y representantes de la Secretaría del Migrante, lo acompañaron hasta su lugar de origen.

“Pues yo estoy muy triste, a mí me duele mucho lo que le pasó al señor porque igual aquí somos conocidos, nos conocemos, y me duele mucho lo que está pasando en Estados Unidos.

“Yo no veo por qué el presidente (de los Estados Unidos) dice ser buena persona si es mala ¿Por qué es racista? ¿Por qué es mala? ¿Por qué hace todo esto? No le vamos a hacer daño, no somos malos, solo queremos trabajar, salir adelante”

Pobladora de Huajúmbaro