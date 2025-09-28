Localizan a hermano “levantado” de senadora Araceli Saucedo en Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

Tras haber sido “levantado” por hombres armados, fue liberado Fernando Saucedo, hermano de la senadora michoacana Araceli Saucedo Reyes.

El hombre, de 41 años, fue hallado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública, tras un operativo de búsqueda. El punto donde fue localizado ni las condiciones en las que fue encontrado, no ha sido revelado.

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos se registraron a las 11:30 horas sobre la carretera Opopeo-Pátzcuaro, en la tenencia de Opopeo.

Al menos tres hombres desconocidos y una mujer arribaron armados a su domicilio y lo sacaron a la fuerza para después, a bordo de un vehículo de su propiedad, ser llevado a rumbo desconocido.

Tras el reporte, se implementó una búsqueda por parte de los tres niveles de gobierno que derivó, horas más tarde, en su localización.