Localizan con vida a Marian Izaguirre, joven tiktoker desaparecida en Uruapan

No se han brindado muchos detalles de su localización. Foto: Alerta Alba

Después de varios días de incertidumbre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que Marian Izaguirre Pineda, la joven de 23 años reportada como desaparecida en Uruapan, fue localizada con vida en Morelia la noche de este sábado.

La creadora de contenido en TikTok había sido vista por última vez el pasado 1 de septiembre de 2025, cuando alrededor de las 18:00 horas abordó un vehículo KIA Río de color rojo. Desde ese momento no se supo más de ella, lo que activó la Alerta Alba y una movilización de autoridades y ciudadanos para dar con su paradero.

¿Qué se sabe del caso de Marian Izaguirre, joven tiktoker localizada tras ser reportada como desaparecida?

La Fiscalía confirmó que Marian fue llevada a un hospital para recibir atención médica. Aunque no se han dado a conocer detalles sobre su condición de salud, las autoridades señalaron que su integridad está a salvo y que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos.

Durante los días que estuvo desaparecida, el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, reveló a medios locales que gracias a cámaras de videovigilancia se detectó que el automóvil en el que viajaba la joven tomó rumbo hacia la carretera libre a Pátzcuaro. Asimismo, familiares y conocidos declararon que antes de salir de casa Marian sostuvo una fuerte discusión con su familia, lo que apuntaba a la posibilidad de que hubiera decidido alejarse por cuenta propia.

La noticia de su aparición con vida generó un gran número de reacciones entre los usuarios de redes sociales, donde Marian es ampliamente conocida por sus videos en TikTok. Sus seguidores celebraron la confirmación oficial y pidieron respeto a la privacidad de la joven mientras se aclaran las circunstancias de su desaparición.

Por ahora, la investigación sigue abierta y será la Fiscalía quien determine qué ocurrió en los días que Marian Izaguirre estuvo ausente.

