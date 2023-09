Lupe Mora presenta denuncia por ataque en La Ruana

Guadalupe Mora, hermano del exlíder autodefensa Hipólito Mora Chávez, asesinado en julio pasado, presentó una denuncia penal contra quien resulte responsable del ataque perpetrado en la plaza principal de la localidad de La Ruana, en Buenavista.



En las instalaciones de la Fiscalía General de Morelia, Lupe Mora, como es conocido en el poblado, señaló que la agresión con un dron abastecido de explosivos fue llevado a cabo por el crimen organizado.



El hermano del exlíder comunitario Hipólito Mora, narró que por la tarde del domingo, un grupo de personas que no portaban armas lo convocaron a una actividad en la plaza principal, donde llamaron a un reforzamiento de la seguridad en las entradas de la comunidad, sin embargo, dijo no pertenecer a esa agrupación civil.

“Yo no fui el que convocó al pueblo, yo me deslindo de ese movimiento, yo me fui el sábado para allá para La Ruana y al día siguiente pasó esto; pero como vi que la mayoría eran del pueblo que no traían armas, armas largas me arrimé y ya les dije, los voy a acompañar pero sin armas, así como vienen, yo no quiero armas porque yo ya estoy en contra de agarrar las armas, pues para no generar más violencia”. Lupe Mora

Luego de acudir a la plaza principal, Lupe Mora dirigió unas palabras a los asistentes, fue en ese momento cuando detonó un dron explosivo que replegó al grupo que ahí se encontraba.

“Estaba yo hablando unas palabras cuando se dejó caer un explosivo que aventaron, mi seguridad luego luego me agarraron me llevaron a mi casa a protegerme y se desbarató ese movimiento. Para mí fue un intento fallido porque no se estaba arrimando la gente y luego cuando aventaron el dron, menos, menos se arrimaron” Lupe Mora



Guadalupe Mora reiteró que seguirá los pasos de su hermano Hipólito y emprenderá su lucha a través de la vía legal, para lo cual, ya ha tenido acercamiento con partidos políticos que le han ofrecido participar en las próximas elecciones.

Respecto a las recompensas que ofrece la Fiscalía de Michoacán para dar con el paradero de los homicidas de Hipólito Mora, su hermano dijo reconocer a cinco de los 11 presuntos asesinos buscados.