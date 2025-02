Madre exige justicia por muerte de su hijo, le estalló una mina en Buenavista, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

Foto: César Cabrera

Pablo, de 15 años de edad, falleció el sábado 8 de febrero cuando le estalló una mina mientras cortaba limón en una huerta de Santa Ana Amatlán, en Buenavista, Michoacán.

“Iban un puño, no nada más mi niño y el que se murió (José), iban más; van más muchachitos a trabajar allí en la parcela y ese señor, de 42 años, 43 años, también ese señor se dedicaba siempre al campo, él, pues tampoco andaba en malos pasos. Yo conozco, pues, a su hermano, a él (José) lo conocí muy poquito, pero yo sé que, pues no andaba en malos pasos”. Mayra Alejandra Buenrostro/madre del menor

Murió al instante, y de sus restos solo quedaron restos con los que pudo ser identificado. Mayra, la madre de Pablo, asegura que su hijo no era un delincuente y no se dedicaba a sembrar minas.

Había abandonado sus estudios de secundaria para irse a trabajar en las huertas de limón para apoyar a su familia…

“Estaba trabajando al día a día para salir adelante. De hecho, es también una cosa muy dolorosa, pero se lo voy a decir, mi niño, ese mismo día que iba a terminar de trabajar, al día siguiente, me dijo: ‘Mami, ponme la mitad para comprarme un celular’ y le dije: ‘No, papi, yo no tengo dinero, acabo de renunciar al trabajo, estoy buscando trabajo’, y entonces, ese día que se fue a trabajar, el sábado, el domingo, se iba a comprar un celular y no alcanzó a comprarlo”.

Muerte de menor por mina explotada en Buenavista causa dolor a familia

Su muerte sacudió por completo a su familia y a todo un pueblo que ha aprendido a vivir en medio de campos minados.

“Al día siguiente, en la mañana, la verdad, no lo esperaba… Y todavía tengo aquí la carita de mi niño, (de) la última vez que lo abracé y la verdad, a veces digo que quiero despertar de esta pesadilla porque no quiero seguir imaginándome a mi niño, quiero despertar de este sueño y volver a ver a mi niño, abrazarlo y que él me abrace”. Mamá de menor que murió por explosión en mina de Buenavista, pide justicia

A Mayra le sobreviven dos hijos. Pide a las autoridades no manchar la memoria de su niño, a quien acusaron de ser parte de un grupo delincuencial.

En vez de revictimizar a Pablo, exigió que trabajen en la localización y desactivación de las minas, pues ahora tiene miedo que su esposo, también jornalero, muera al pisar un artefacto terrestre.

“Yo diría que primero investiguen y hagan su trabajo. De hecho, en vez de que se pongan a enfocar en esas palabras que dijeron de mi niño, mejor que se pongan a trabajar, a enfocar el gobierno para que se quiten las minas que están porque ya me da miedo. De hecho, a mí me da miedo que mi esposo vaya a cortar limón, a mí me da miedo y yo tengo más familia que se dedica más al campo”.

A casi una semana de esta tragedia en la mina de Buenavista, ninguna autoridad se ha acercado a la familia para brindarles apoyo.

La familia de Pablo se refugia en algún punto de la tierra caliente del estado y sobreviviendo de la venta de sandía y también del corte de limón pese a los riesgos que implica.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]