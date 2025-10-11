GENERANDO AUDIO...

La región lacustre de Michoacán vivió una madrugada violenta, luego de que grupos de civiles bloquearan carreteras y vandalizaran varios vehículos en los municipios de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, lo que provocó la movilización de fuerzas de seguridad estatales y federales.

De acuerdo con reportes oficiales, el primer incidente ocurrió en la comunidad de Tzurumutaro, municipio de Pátzcuaro, donde fue incendiada una camioneta Nissan Frontier. En el mismo punto se localizaron un vehículo Nissan Tsuru con daños leves, además de un autobús y una plataforma International con llantas ponchadas e impactos de arma de fuego.

Simultáneamente, en el municipio de Tzintzuntzan, se registró otro bloqueo carretero a la altura del crucero Sanabria, sobre la carretera Quiroga–Pátzcuaro. En el lugar, los agresores utilizaron un autobús Mercedes Benz y dos vehículos —un Ford Fiesta y un Nissan Sentra— para cerrar la circulación en ambos sentidos.

Los automotores presentaban daños exteriores, cristales rotos, llantas pinchadas y cartuchos percutidos alrededor del autobús.

Movilización de fuerzas de seguridad

Elementos de la Guardia Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, así como de las policías municipales de Pátzcuaro y Tzintzuntzan, acudieron a los puntos afectados para retirar las unidades y restablecer el tránsito vehicular, lo cual ocurrió aproximadamente a las 04:30 horas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició investigaciones para determinar el origen de los ataques y la identidad de los responsables.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas ni heridos por estos hechos.