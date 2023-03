Profesores acosan a maestras en Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Dos maestras de Michoacán denunciaron públicamente que han sido víctimas de violencia sexual en dos diferentes escuelas del estado. En conferencia de prensa organizada por el colectivo feminista Mujeres Andando Procesos por Autonomías Sororales (MAPAS), las maestras Guadalupe Téllez del Instituto Tecnológico de Tacámbaro y Adinabeth del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), presentaron sus respectivos casos.

Maestra denuncia que tres profesores la han acosado sexualmente

En la conferencia de prensa, la maestra Guadalupe Téllez comentó que tres maestros del Instituto Tecnológico de Tacámbaro la han acosado. Uno de ellos, el profesor Mario Sánchez, le ha hecho propuestas de mal gusto desde que ella ingresó en 2005, y hace ocho meses, el maestro Mario la encerró en una oficina y le pidió que tuviera intimidad con él.

Pero éste no ha sido el único profesor que la ha acosado. Un individuo identificado como el maestro Saúl comenzó a esparcir el rumor de que ella se “vendía” y varios hombres del personal educativo se le acercaban a Guadalupe Téllez con ofrecimientos indecorosos.

El maestro Saúl pedía que le llevara alumnas “para que lo atendieran”

El maestro Saúl también le pedía a Guadalupe que organizara convivios con sus alumnas y se las llevara para que lo atendieran.

“A partir del año 2019 me exige que le lleve alumnas que estaban bajo mi cargo para que le acompañaran a comprar bebidas alcohólicas. Me decía: dígales que me acompañen, vamos a un cerrito; me pedía en exclusiva a ciertas alumnas y también me exigía que yo organizara convivios con estas muchachas”. Explicó la maestra Guadalupe Téllez

Diversas alumnas han presentado denuncias por abuso sexual contra este docente, pero Saúl ha mandado a otros profesores para intimidarlas y las amenazan con reprobarlas si no retiran las denuncias; en algunos casos, las calificaciones de algunas alumnas han desaparecido de la plataforma escolar.

Despiden a maestra por denunciar acoso en el Instituto Tecnológico de Tacámbaro

Javier Guillén es otro profesor del Instituto Tecnológico de Tacámbaro que acosaba a Guadalupe Téllez, además de ser “compadre” del maestro Saúl. Este individuo le pedía a las maestras que lo abrazaran para transmitirles “la buena vibra.

Su hostigamiento llegaba a tal nivel que en una ocasión extendió los brazos en un pasillo para impedirle el paso a la maestra Guadalupe y le dijo:

“Maestra, venga para darle los buenos días; déjeme darle porque yo creo que anoche no le dieron”. Fueron las palabras de Javier Guillén

Cuando Javier Guillén llegó al cargo de director, lo primero que hizo fue amenazar a Guadalupe con despedirla y le redujo el sueldo en un 25%. Ante esta injusticia, ella presentó una denuncia ante las autoridades pertinentes, pero esto sólo ha empeorado las cosas.

Tras la denuncia recibida, el nuevo director le pidió al resto del personal educativo que no le hablaran y que no se le entregará ningún documento si lo solicitaba. También le dijo a los alumnos que no entraran a las clases de la maestra Guadalupe porque “ya no tenían ninguna validez”.

El pasado 24 de agosto del 2022, Guadalupe Téllez fue despedida del Instituto Tecnológico de Tacámbaro. Sus datos fueron retirados del checador digital y cuando le preguntó al jefe de departamento de personal sobre esto, le contestaron que por “chismosa” y andar defendiendo a las alumnas.

El caso de la maestra Adinabeth del IMCED

En la misma conferencia, se leyó el caso de la maestra Adinabeth del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED), quien no estuvo presente en el evento, pero dejó un escrito con su denuncia.

Adinabeth es una trabajadora de base con más de 13 años en el IMCED y en octubre de 2021 sufrió acoso sexual y hostigamineto laboral por parte de un profesor. Las autoridades de esta escuela no la han apoyado y, por el contrario, han promovido el acoso y la discriminación hacia ella.

Sobre este caso se presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ésta a su vez, emitió una medida precautoria al IMCED. Pero las autoridades de esta escuela han ignorado la medida y siguen promoviendo el aislamiento laboral contra Adinabeth.

Denuncian difamación contra Adinabeth

Un profesor de nombre Emiliano Raya denunció públicamente que ha recibido amenazas de muerte y señala a Adinabeth como la principal sospechosa. Esta es una difamación en contra de la maestra; ella asegura que esto es un plan de difamación organizado por el IMCED y ya se presentó una denuncia formal ante la Fiscalía del estado.