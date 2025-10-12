Manifestantes pro Palestina irrumpen en el Festival Internacional de Cine de Morelia

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes hacen pintas en el Festival de Cine de Morelia. Foto: Charbell Lucio

En medio despliegue por el 23 Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), un grupo de manifestantes del Comité Pro Palestina en Michoacán interrumpió en la alfombra roja para protestar contra lo que llamaron genocidio en la Franja de Gaza.

Con banderas palestinas y gritos el contingente llegó al Centro Histórico de Morelia la tarde del sábado.

La marcha se dirigió hacia el Jardín de las Rosas y a las afueras del Teatro Rubén Romero, donde exigieron al gobierno mexicano romper relaciones con Israel.

Posteriormente, el grupo avanzó hacia las instalaciones de Cinépolis, justo cuando la actriz francesa Juliette Binoche se preparaba para estrenar su documental.

Aunque la protesta inició de manera pacífica, la tensión fue en aumento cuando agentes de la Guardia Civil trataron de impedir que los manifestantes se acercaran al acceso del complejo, pero finalmente lograron atravesar el cerco policial e introducirse al cine, donde recriminaron la presunta relación entre la cadena de cines e Israel.

Mientras tanto, una decena de jóvenes realizó pintas en apoyo a Palestina sobre los fondos de fotografía instalados junto a la alfombra roja.

Luego de poco más de media hora, la manifestación se diluyó, lo que permitió que el festival continuara con las proyecciones programadas en su segundo día.

