Marchan en Morelia para visibilizar al rebozo mexicano

Con el objetivo de colocar nuevamente a esta prenda icónica en el lugar que merece, tuvo lugar una caminata y festival a favor del rebozo en Morelia, Michoacán.

La cofundadora de este movimiento destacó que el rebozo es un símbolo de identidad, orgullo y tradición mexicana, y por ello se debe visibilizar y rescatar como emblema cultural y prenda de raíces profundas.

“Nosotros iniciamos el festival del rebozo con el afán de volver a poner de moda esa reda icónica, también de darle visibilidad a los artesanos”

Aurora Medina / cofundadora Festival del Rebozo

La movilización partió desde la Fuente de las Tarascas en la entrada de la calzada San Miguel y de ahí fueron rumbo a la Catedral. Durante el recorrido, la emblemática avenida se vistió de colores, donde el rebozo retomó su protagonismo.

Participantes como Alma señalaron que su uso es un abrazo al alma, tanto de quien lo del que lo porta.

“Es un apapacho, para mí, el rebozo, en lo personal. Yo me abrazo con él, abracé a mis hijos y ahora mi nieto, aquí también”

Alma Rosa Valencia / participante

El Festival del Rebozo busca preservar las tradiciones textiles y culturales, invitando a la ciudadanía a reconocer y portar el rebozo con orgullo.

“El rebozo es un abrazo, un abrazo que le damos a nuestros hijos, y es algo que nos representa como mujeres, y participar en esto, pues es algo bonito porque es bueno que lo hagan para que vean la cantidad de personas, y de mujeres, que nos gusta usar rebozo, porque a pesar de estos tiempos no pasa de moda, es algo que siempre va a seguir”

Alicia Flores / participante

Con ello se busca evitar que la prenda quede confinada solo al recuerdo.