Marchan en Morelia por justicia para líder limonero asesinado

En medio del dolor y la impotencia, la familia de Bernardo Bravo Manríquez, productor limonero michoacano asesinado, salió a las calles en Michoacán para mostrar que su legado sigue vivo, así como la lucha por su pueblo.

Este viernes, Morelia se vistió de blanco luego de que decenas de personas, entre familiares, amigos y conocidos del líder citrícola, marcharan con destino a la catedral, donde se celebró una tercera y última misa.

“En medio de la tristeza que, como su esposa, me embarga, me sostiene su legado, me sostiene el querer sostener su voz, hacer eco de su voz. La intención de esta marcha pacífica es retomar y promover su mensaje, un mensaje claro y contundente de paz, de paz social, sostenible y verdadera, esa que yo creo que solo depende de actos justos y de que cada quien haga lo que le corresponde”

Amelí Gissel Navarro Lepe / viuda de Bernardo

En medio del luto por la pérdida de su esposo, Amelí Gissel asegura que encontró la fuerza para seguir alzando la voz para concretar el deseo de Bernardo, el de justicia y paz.

“El legado de Bernardo es ahora un movimiento social, pero un movimiento de paz, un movimiento pacífico. Queremos transmitir paz, queremos paz en nuestra sociedad. Hoy, Bernardo Bravo Manríquez, productor limonero, productor agrícola, es un movimiento de paz legitimado por el más grande órgano del Estado, el pueblo, la sociedad y las personas”

Amelí Gissel Navarro Lepe / viuda de Bernardo

En medio de la algarabía que rodea al Centro Histórico, la marcha fue silenciosa y con acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional. Al frente de la marcha fue su esposa con una fotografía de Bernardo en la mano derecha, mientras con la otra sostenía la lona que resaltaba frase: “La paz es la verdadera justicia”.

Previo a la misa, dedicó unas palabras de agradecimiento a quienes se han solidarizado por la muerte de su esposo, misma que, dijo, no debe ocurrir con ninguna otra persona.

“Agradezco profundamente a todas las personas el unirse en este mensaje de paz, porque eso es lo que es, eso es lo que estamos haciendo, un mensaje de paz, de dignificación humana, de condiciones justas para el trabajo del campo, de todas las personas del campo, de los trabajadores, de los productores, de la dignidad humana. Hoy hacemos eco de tu voz, hacemos eco de tu voz Bernardo, y no la dejaremos perder”

Amelí Gissel Navarro Lepe / viuda de Bernardo

Por petición de la familia, esta última misa se desarrolló en privado. Al centro de la catedral estuvo su fotografía y a un costado, una caja repleta de limones, el fruto que defendió con su vida.