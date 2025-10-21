GENERANDO AUDIO...

El cuerpo fue localizado fuera de la unidad. Foto: Uno TV

El subdirector de Seguridad Pública municipal, Víctor Daniel Velásquez Castillo, fue asesinado este martes en un ataque armado registrado sobre la carretera Morelia–Maravatío, entre las comunidades de San Isidro y San Lucas.

De acuerdo con los primeros reportes, el mando policial fue atacado a tiros mientras conducía su vehículo particular, lo que provocó que perdiera el control y volcara.

Ataque armado en la carretera Morelia–Maravatío

El cuerpo de Velásquez Castillo fue localizado fuera de la unidad, con múltiples heridas de bala. Elementos policiales y personal de emergencia acudieron al sitio tras el reporte ciudadano, pero el funcionario ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada por agentes de seguridad, mientras peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) realizaron las primeras diligencias y el levantamiento de evidencias.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas ni se ha confirmado el posible móvil del ataque.

