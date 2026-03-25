“Mi esposa fue una trabajadora excepcional y querida”: viudo de maestra asesinada por un menor en Lázaro Cárdenas

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Foto: César Cabrera.

Como una trabajadora excepcional y querida, así recuerdan a María del Rosario Sagrero Chávez, coordinadora académica de la Preparatoria “Antón Makárenko”, quien murió el día de ayer tras un ataque armado por un estudiante.

A 24 horas de la tragedia, sus deudos siguen sin asimilar lo ocurrido, pues siempre la mujer de 36 años siempre se distinguió por su sencillez y vocación de servicio.

“Sí, mi esposa siempre fue una trabajadora excepcional, era muy querida, muy querida por todo el plantel, y ahorita, pues es muy lamentable su partida”, Francisco Delgado, esposo de María del Rosario.

En medio del dolor, la familia de María del Rosario exige justicia y que el crimen no quede impune, toda vez que el presunto homicida es un menor de edad y las leyes suelen ser un poco flexibles para este sector.

“Sí, es lógico, ¿verdad? Pues la verdad estamos muy devastados y justicia es lo que pedimos, o sea, el que ocasionó el atentado es un menor de edad, pero ahora sí que tiene que haber autoridades que, aun cuando sea menor de edad, intervengan y determinen ellos qué es lo que tiene que haber. Justicia es lo que tiene que haber”. Francisco Delgado, esposo de María del Rosario.

En ese sentido, de acuerdo con legislación vigente, el menor podría enfrentar una pena de hasta tres años de internamiento. Mientras, la Fiscalía General del Estado (FGE) logró cumplimentar la orden de aprehensión por el delito de homicidio.

“Tiene que haber justicia, aun cuando sea mejor de edad, tiene que haber justicia porque destrozó una familia, destrozó una familia y dejó a una hija sin madre. Entonces, tiene que haber justicia”. Francisco Delgado, esposo de María del Rosario.

Los restos de María del Rosario fueron velados por la madrugada en Lázaro Cárdenas y después, a temprana hora, los trasladaron al municipio de Arteaga de donde era originaria. Se prevé que por la tarde retornen a la costa michoacana para los homenajes póstumos.

En el caso de Tatiana Madrigal Bedolla, la secretaria que también murió a causa de los impactos de bala, su cuerpo es velado en privado por familiares, compañeros y amigos.

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