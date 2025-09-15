Michoacán: 3 municipios cancelan ceremonia del Grito de Independencia

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

En Michoacán, ya son 3 los municipios que anuncian la suspensión de las celebraciones de las Fiestas Patrias a causa de la inseguridad en las localidades, siendo estos: Zinapécuaro, Peribán y Uruapan.

Mientras tanto, el gobierno estatal mantiene la invitación a la ciudadanía al Grito de Independencia en el Centro Histórico de la capital, Morelia, donde la verbena iniciará a las 20:30 horas.

¿Qué municipios de Michoacán han suspendido la ceremonia del Grito?

Zinapécuaro

Este domingo, el municipio de Zinapécuaro anunció la suspensión de las celebraciones del Grito de Independencia, que incluyen el tradicional desfile cívico-militar y la verbena popular.

De acuerdo con un comunicado, se tomó la determinación de suspender los festejos patrios tras los hechos ocurridos en días anteriores, pues “la integridad de las niñas, niños y jóvenes estudiantes y de las familias zinapecuarenses es la prioridad en estos momentos”.

La medida fue anunciada tras los disturbios del sábado, en los que transportistas bloquearon la carretera Zinapécuaro-Acámbaro, a la altura de Araró e incendiaron vehículos, supuestamente en protesta por abusos de la Guardia Civil.

Áreas de inteligencia señalaron que los trabajadores del volante fueron movilizados por el líder de un grupo delictivo que opera en esa región. Posteriormente, autoridades informaron la detención de siete personas involucradas en los hechos.

Peribán

De igual forma, el municipio de Peribán, anunció este domingo la suspensión del Grito de Independencia, debido a amenazas difundidas en videos compartidos en redes sociales.

Al respecto, Martín Alexander Escalera Bautista, alcalde de Peribán, explicó en redes sociales que una de las razones para la cancelación de los festejos patrios fue mostrar solidaridad con las familias de personas desaparecidas.

Sin embargo, otro tema que reconoció que preocupa a las autoridades municipales, es la seguridad de los asistentes.

“Como ustedes ya saben anda un video rondando en las redes sociales donde nos nombran como municipio, la verdad no quiero exponer a mi gente, a nuestras personas, nuestras familias; yo sé que no va a pasar, pero no quiero tener la culpa si llegara a pasar esto de haberlos expuesto a una situación así”, afirmó el alcalde.

Uruapan

El municipio de Uruapan se unió a la lista de localidades que cancelan los actos por las Fiestas Patrias luego del ataque contra policías municipales, que dejó un agente muerto, según informó el alcalde Carlos Manzo.

“Hacemos un llamado urgente a la Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo a respaldar al municipio de Uruapan y al estado de Michoacán con toda la fuerza del estado Mexicano para restablecer el orden ante las agresiones de estos grupos delictivos que atentan contra la autoridad y la población civil”

Carlos Manzo / alcalde de Uruapan

Mientras que, a la par de solicitar la ayuda del Gobierno federal, el gobernante local destacó que el ataque contra elementos de la Policía Municipal fue realizada por civiles armados con armas de uso exclusivo del Ejército, anunciando a su vez la “CANCELACIÓN de las fiestas patrias, la noche del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre para salvaguardar a la ciudadanía”.