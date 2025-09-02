Michoacán analiza ajustes en festejos del Grito en 4 municipios

GENERANDO AUDIO...

Se aplicaría en municipios donde se ha registrado violencia. Foto: Cuartoscuro

Autoridades de Michoacán analizarán si, como medida contra la violencia, se recorrerá el horario de los festejos del Grito de Independencia en, al menos, cuatro municipios.

Entre los ayuntamientos donde se aplicaría esta medida, debido a los hechos registrados recientemente, se encuentran Queréndaro y Zinapécuaro.

El Gobierno de Michoacán analiza adelantar los horarios de las Fiestas Patrias en, al menos, cuatro municipios.

Esto fue dado a conocer por Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno del estado, durante un encuentro con medios de comunicación durante este lunes.

Zepeda Villaseñor adelantó que entre los ayuntamientos donde se aplicaría se encuentran Queréndaro y Zinapécuaro.

Cabe recordar que, en Queréndaro, sujetos armados quemaron la casa de la presidenta municipal, Diana Caballero. Mientras que, en Zinapécuaro, últimamente se han reportado varios hechos violentos durante las últimas semanas.

Aunque el funcionario únicamente mencionó estas localidades, destacó que hay alrededor de cuatro municipios en la lista donde se implementaría la medida de seguridad.

Seguridad garantizada en Michoacán

El jueves se definirá qué municipios modificarán los horarios de las Fiestas Patrias, además, el secretario precisó que la decisión dependerá de la valoración en la mesa de seguridad y de la opinión de los presidentes municipales.

“Apenas vamos a definir según las alarmas, hay que ver cómo se desarrolla la reunión de seguridad y que los presidentes municipales nos hagan saber su sentir”, explicó Zepeda Villaseñor.

Por otro lado, mencionó que, en cuanto a los operativos previstos para el 15 de septiembre, también será esta semana cuando se reúnan con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De la misma manera, aseguró que, pese a las amenazas del denominado “Ejército Purépecha de Libertad Mexicana”, grupo de civiles armados que, a través de videos, ha amenazado con combatir al crimen organizado y ha criticado al Gobierno, la seguridad está garantizada en todo el estado.

“Es hablar de la seguridad que siempre ha habido. Cada año se dan este tipo de amenazas y es un montaje del crimen organizado y vamos a reforzar toda la seguridad para que el evento se lleve a cabo de manera normal”, afirmó Raúl Zepeda Villaseñor.

Morelia, con vigilancia reforzada

Aunque descartó que Morelia esté en la lista de municipios con cambios de horario en los festejos patrios, el secretario de Gobierno reconoció que la capital michoacana se ha convertido en un foco de alarma.

Señaló que los hechos violentos en la colonia Torreón Nuevo y ataques previos contra elementos de la Secretaría de Investigación obligan a reforzar las medidas.

