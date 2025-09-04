Michoacán cancelará Fiestas Patrias que hagan apología del delito

GENERANDO AUDIO...

La medida aplica para eventos públicos o privados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

En Michoacán se cancelarán las Fiestas Patrias que hagan apología al delito, así lo informó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla.

Esto aplica en la capital, así como en los 113 municipios que conforman el estado.

Cancelarán Fiestas Patrias que hagan apología al delito

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que los ayuntamientos ya recibieron un oficio con la instrucción de cumplir la ley y evitar sanciones.

De la misma manera, recordó que contratar a grupos musicales que promuevan la violencia constituye un delito, sin importar si se trata de un evento municipal o privado.

Asimismo, señaló que, en caso de que se detecte algún evento que no acate la orden, se cancelará “con el uso de la fuerza pública”.

De la misma manera, en conferencia de prensa, el gobernador de Michoacán destacó que hay coordinación con el Gobierno federal con el objetivo de evitar cualquier situación que haga apología al delito.

Segob llama a municipios a evitar apología al delito en Fiestas Patrias en Michoacán

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, exhortó a las y los presidentes municipales a abstenerse de permitir la contratación de grupos musicales que hagan apología del delito durante las celebraciones patrias de septiembre.

Zepeda Villaseñor pidió a los ayuntamientos no autorizar ni tolerar presentaciones que incluyan música que promueva la violencia o glorifique a la delincuencia organizada.

Recalcó que los espectáculos públicos deben apegarse a la ley y priorizar la seguridad de la población.

Decreto prohíbe corridos que exalten violencia

El funcionario recordó que el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 16 de abril de 2025 prohíbe interpretar o reproducir en espacios abiertos —como plazas, auditorios, estadios, ferias y centros de espectáculos— música de géneros comúnmente conocidos como:

Corridos tumbados

Narcocorridos

Corridos progresivos

Corridos bélicos

Corridos alterados

Cualquier otro que promueva actos ilícitos o aluda a grupos delictivos

El secretario de Gobierno señaló que, tras la reforma al Código Penal de Michoacán, se tipificó la apología del delito.

En específico, se adicionó el artículo 163 quinquies al Título Cuarto, que establece sanciones contra quienes exalten, promuevan o glorifiquen actividades delictivas.

De acuerdo con la modificación, la apología pública de la delincuencia podrá castigarse con penas de prisión y multas, dependiendo de la gravedad del caso.

