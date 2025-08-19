GENERANDO AUDIO...

Cierran carretera en Michoacán por socavón. Foto: Cuartoscuro

La mañana de este lunes 18 de agosto, un socavón de 30 metros de largo provocó el cierre total de la carretera Quiroga–Tepalcatepec, en el municipio de Múgica, Michoacán.

La enorme falla en el asfalto generó alerta entre los automovilistas que circulaban por la zona y obligó a las autoridades a suspender el tránsito en ambos sentidos.

Autoridades cierran la carretera por riesgo de colapso

De acuerdo con reportes preliminares, la grieta comenzó de forma repentina y en minutos se expandió hasta alcanzar tres metros de ancho y 1.5 de profundidad, lo que incrementó el riesgo de colapso.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo el hueco se formó junto a un canal de riego con aguas muy agitadas a causa de las lluvias que corren por debajo de la vía.

Hasta el momento no se reportan personas heridas ni vehículos atrapados, pero la zona fue acordonada por elementos de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal de Múgica. La Guardia Nacional Carreteras confirmó que la circulación permanece suspendida en el kilómetro 177+600 y que se habilitó un contraflujo hacia Cuatro Caminos–Apatzingán, aunque con tránsito intermitente.

Reparaciones del socavón podrían tardar varios días

De acuerdo con medios locales, las autoridades estatales y federales informaron que las reparaciones dependerán de la evaluación técnica y de las condiciones climáticas, por lo que el cierre podría prolongarse varios días. A los automovilistas se les recomienda evitar la zona y consultar las cuentas oficiales de la Guardia Nacional Carreteras para actualizaciones.

Reportes también sugieren los desvíos por Carapan–Uruapan o Zacapu–Zamora, aunque se advierte que estas rutas pueden presentar congestión vehicular debido a las lluvias recientes.

