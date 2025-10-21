GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

Rigoberto “N”, señalado como líder operativo de una célula delictiva dedicada al cobro de cuotas y extorsión a productores de limón en la región de Apatzingán, Michoacán, fue detenido tras un operativo de autoridades estatales y federales.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la captura, la cual se logró tras trabajos de inteligencia e investigación derivados del homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en el Valle de Apatzingán.

“Derivado de los trabajos de investigación tras el homicidio del líder de citricultores Bernardo Bravo, se realizó un operativo encabezado por la Defensa Nacional en coordinación con la Fiscalía de Michoacán y autoridades del Gabinete de Seguridad, donde fue detenido Rigoberto ‘N’”, detalló García Harfuch.

De acuerdo con los reportes, tras el crimen de Bravo, agentes de seguridad se trasladaron al sitio para realizar las primeras indagatorias y desplegar un dispositivo especial que permitió ubicar un vehículo en el que viajaba el presunto delincuente.

Rigoberto “N” fue identificado como uno de los principales responsables de exigir cuotas de extorsión a productores limoneros de la región. Al momento de su detención, se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad federal y estatal refrendaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para detener a los generadores de violencia y combatir la impunidad en Michoacán.