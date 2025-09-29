GENERANDO AUDIO...

Foto: Charbell Lucio

Tres personas murieron este domingo en ataques con armas de fuego y explosivos en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec, donde también fueron incendiados un autobús de pasajeros y tres avionetas particulares.

En la localidad de Santa María y en la comunidad de El Ahijadero, Coahuayana, habitantes denunciaron la irrupción de decenas de hombres armados, a solo 10 kilómetros de una base militar.

Elementos de la Guardia Comunitaria acudieron al lugar y repelieron la agresión, sin embargo, tres jornaleros fueron alcanzados por las balas y perdieron la vida.

Foto: Charbell Lucio

Autobús incendiado en la carretera 200

De forma paralela, en la misma zona de la Sierra-Costa, un grupo armado incendió un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas–Colima, a la altura del puente de Coahuayana.

Foto: Charbell Lucio

Drones con explosivos y fusiles Barrett en Tepalcatepec

En la comunidad de La Parota, Tepalcatepec, otro comando atacó una pista de aterrizaje con fusiles de asalto calibre .50 tipo Barrett y drones cargados con explosivos.

El ataque se prolongó varios minutos y destruyó tres avionetas particulares que quedaron inservibles por los disparos y detonaciones. En este hecho no se reportaron personas lesionadas.

