Tres muertos y caos en Michoacán por ataques con drones y fusiles Barrett

| 18:45 | Charbell Lucio | Uno TV
Tres muertos y caos en Michoacán por ataques con drones y fusiles Barrett
Foto: Charbell Lucio

Tres personas murieron este domingo en ataques con armas de fuego y explosivos en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec, donde también fueron incendiados un autobús de pasajeros y tres avionetas particulares.

En la localidad de Santa María y en la comunidad de El Ahijadero, Coahuayana, habitantes denunciaron la irrupción de decenas de hombres armados, a solo 10 kilómetros de una base militar.

Elementos de la Guardia Comunitaria acudieron al lugar y repelieron la agresión, sin embargo, tres jornaleros fueron alcanzados por las balas y perdieron la vida.

Tres muertos y caos en Michoacán por ataques con drones y fusiles Barrett
Foto: Charbell Lucio

Autobús incendiado en la carretera 200

De forma paralela, en la misma zona de la Sierra-Costa, un grupo armado incendió un autobús de pasajeros sobre la carretera 200 Lázaro Cárdenas–Colima, a la altura del puente de Coahuayana.

Tres muertos y caos en Michoacán por ataques con drones y fusiles Barrett
Foto: Charbell Lucio

Drones con explosivos y fusiles Barrett en Tepalcatepec

En la comunidad de La Parota, Tepalcatepec, otro comando atacó una pista de aterrizaje con fusiles de asalto calibre .50 tipo Barrett y drones cargados con explosivos.

El ataque se prolongó varios minutos y destruyó tres avionetas particulares que quedaron inservibles por los disparos y detonaciones. En este hecho no se reportaron personas lesionadas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Alistan apelación por liberación de guardia secreta de La Luz del Mundo

Michoacán

Alistan apelación por liberación de guardia secreta de La Luz del Mundo

Localizan a hermano “levantado” de senadora Araceli Saucedo en Michoacán

Michoacán

Localizan a hermano “levantado” de senadora Araceli Saucedo en Michoacán

Por detención irregular, liberan a 38 miembros de La Luz del Mundo en Michoacán

Michoacán

Por detención irregular, liberan a 38 miembros de La Luz del Mundo en Michoacán

Definen delitos contra presuntos integrantes de la guardia secreta de “La Luz del Mundo”

Michoacán

Definen delitos contra presuntos integrantes de la guardia secreta de “La Luz del Mundo”

Etiquetas: