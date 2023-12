A sus 19 años, Fátima puede presumir que ha llegado muy alto: colabora con la NASA

Fátima, michoacana de 19 años, colabora con la NASA. Foto: Charbell Lucio

La estudiante de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, Fátima López, oriunda de Michoacán, tiene dos años colaborando con la NASA. Primero en el Moon Colonization Program, donde jóvenes desarrollan habilidades para, después, presentar propuestas ante expertos de la industria aeroespacial.

“Yo llegué a la NASA gracias a que mi proyecto ganó el primer lugar en el programa del Moon Colonization Program. Eeso me otorgó una beca al 100%, para participar en el International Air Space Program. Mi proyecto se basó en solucionar la menstruación de la mujer astronauta en el espacio”, explicó Fátima López, estudiante que llegó a la NASA.

De Michoacán para la NASA

Fátima, junto a otros 59 estudiantes de todo el mundo, participó en la estancia en la que, además de pilotear una aeronave por primera vez, colaboró en las investigaciones de un proyecto confidencial de la NASA.

“En el International Air Space Program, el objetivo fue realizar un proyecto de un material para ser mandado al módulo misic en la Estación Espacial Internacional. Actualmente ese proyecto es confidencial, pero tiene un proceso para que algún día pueda ser lanzado al módulo misic. Los conocimientos que adquirí en la NASA los pude relacionar con lo que estoy aprendiendo en la carrera de Ingeniería Aeronáutica. Un gran ejemplo de esto fue cuando los apliqué al navegar una aeronave. Gracias a lo que he aprendido en el transcurso de la carrera pude realizar mi vuelo con éxito. También, realizamos actividades en cuestión del área aeroespacial como poner a prueba algunos de los materiales que se utilizan en el exterior”.

No es fácil para las mujeres entrar a las ciencias, reconoce la joven de Michoacán

Fátima reconoce que para las mujeres no es fácil adentrarse en el camino de las ciencias y la ingeniería. A pesar de ello, invita a otras jóvenes a no abandonar sus sueños.

“La verdad ha sido un poco difícil, ya que a las mujeres no se nos da tanta importancia en la cuestión de la ingeniería. Sin embargo, a pesar de todos los comentarios que he estado recibiendo, he logrado salir adelante. No ha sido fácil, pero sí se puede. Nunca se rindan, que logren sus sueños porque, así como yo lo logré también muchas mujeres pueden lograr lo mismo e incluso hasta más”.