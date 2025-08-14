GENERANDO AUDIO...

Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Turismo de Michoacán informó que ya trabaja en coordinación con la cancillería y autoridades de seguridad para atender la alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, que recomienda no visitar la entidad por temas de violencia.

El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, detalló que esta mañana sostuvieron una reunión virtual con la cancillería para definir acciones, y que se sumarán autoridades de seguridad para presentar un informe sobre las medidas implementadas, tanto en materia de seguridad como en promoción turística.

Monroy García reconoció que el Departamento de Estado colocó a Michoacán en el nivel cuatro de riesgo, junto con Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, considerados los de mayor peligro. No obstante, aseguró que en los últimos años no se han registrado hechos de violencia que afecten a turistas nacionales o extranjeros, y que han logrado reducir la incidencia de homicidios dolosos.

El funcionario insistió en que se busca evitar alertas generalizadas que incluyan a municipios sin incidentes, como ocurre con regiones distintas a la Tierra Caliente. “Si ocurre alguna circunstancia en una parte del estado, que se diga dónde”, afirmó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]