“No me deja pasar, traigo pasaje”: chofer de combi golpea a conductor que le obstruía el paso en Morelia

Desde Morelia, capital del estado de Michoacán, circula un video que muestra cómo un chofer de combi golpea a un conductor de un auto particular quien le impedía el paso.

En la grabación, difundida en redes sociales, como desde la cuenta de @NOTICHILANGO, se aprecia cómo el operador de transporte público graba la manera en la que le impiden circular. Luego de explicar la situación y de tratar de rebasar por el carril derecho, el chofer sale de su unidad y corre hasta el carro compacto, para golpear al conductor.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes violentas. Se recomienda discreción:

Conforme señalan medios locales, el incidente habría sucedido sobre la Calzada Juárez, mientras la combi circula detrás de un Chevy color gris.

Mientras trata de pasar, sin éxito, el chofer del transporte público sospecha que, por la actitud y manejo del conductor, podría estar bajo los efectos de alguna droga.

“Luego dicen que según el de servicio público es el que ocasiona los accidentes. Ese joven sabe cómo viene. ¿Vendrá drogado?, no sé. No me deja pasar. Traigo pasaje y miren, pa’que vean, pues, cómo andan ahorita. Ahorita si me bajo no vayan a decir, si lo suben, o algo, no vayan a empezar, ‘ah es que el chofer de la combi tuvo la culpa’, o esto o lo otro”.

Expresa el chofer de la combi en Morelia, Michoacán.