Sufrió muerte cerebral por complicaciones de salud. Foto: @AlertaAlbaMich

Marian Izaguirre, la influncer que fue encontrada en un hotel de Morelia tras ser reportada como desaparecida en Uruapan, falleció este viernes.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó de su deceso y mencionó que, con la aprobación de su familia, donarán sus órganos.

El caso de la tiktoker tomó mucha relevancia luego de que autoridades estatales informaron que se habría ausentado por decisión propia, al parecer, por una situación de violencia intrafamiliar.

¿Qué se sabe de la muerte de la influencer Marian Izaguirre?

A través de un comunicado, la Fiscalía de Michoacán informó del fallecimiento de Marian Izaguirre, influencer y creadora de contenido de TikTok e Instagram.

Tras ser declarada con muerte cerebral, debido a complicaciones de salud, los familiares de Marian aceptaron realizar la donación de órganos, “un acto altruista que permitirá beneficiar a pacientes con diversas necesidades médicas”, destacó la corporación.

Al Hospital de la Mujer, donde era atendida, se trasladó un equipo multidisciplinario de servicios periciales, que certificó la muerte cerebral y, posteriormente, el Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones.

Datos relevantes del caso de la influencer Marian Izaguirre

Cabe recordar que Flor Marian Izaguirre Pineda fue reportada como desaparecida el pasado 2 de septiembre en Uruapan, días después, el 6 de septiembre, fue localizada en un hotel de Morelia.

Posteriormente fue trasladada al Hospital de la Mujer, donde su estado de salud fue reportado como crítico, por lo que estuvo canalizada en terapia intensiva.

En conferencia de prensa, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, reveló que, conforme señalaban las investigaciones, ella se habría ido por su voluntad, debido a lo que parece apuntar como una “situación de violencia intrafamiliar”.

Asimismo, al momento que se encontraba hospitalizada, destacó su delicado estado de salud y que los médicos trabajan para salvarle la vida.

Marian Izaguirre, de 23 años, era famosa por sus bailes y sketches cómicos en plataformas como Instagram y TikTok.

