Presentarán un procedimiento jurídico. Foto: Manuel Gálvez

Autoridades de Sahuayo, estado de Michoacán, reclamaron que el modelo de huaraches presentado por Adidas no es de Oaxaca, como se anunció, sino de su comunidad.

Fue por medio de un comunicado en el que Manuel Gálvez, presidente municipal de Sahuayo, junto con La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), dieron a conocer que el calzado es idéntico al “Pachuco”, fabricado en dicho lugar desde hace más de 100 años.

Huaraches de Adidas son originarios de Sahuayo: ¿qué dijeron las autoridades?

En el documento, las autoridades expresaron “su extrañamiento por la referencia exclusiva al estado de Oaxaca en el modelo de huarache presentado por Adidas Originals y diseñado por Willy Chavarría, cuando en la comunidad de Sahuayo, Michoacán, es donde se produce de manera tradicional desde hace más de un siglo un diseño idéntico, conocido como ‘Pachuco’”.

De la misma manera, el comunicado señala que el sector artesanal del estado expresó su respeto a todas las formas de diversidad y a los procesos creativos que enriquecen la identidad de los pueblos.

Sin embargo, destaca que el patrimonio cultural de las comunidades debe protegerse y aprovecharse únicamente con el consentimiento de sus portadores y en colaboración para garantizar beneficios compartidos y sostenibles.

Ante esto, Cástor Estrada Robles, director general de Casart, reconoció que esta es una oportunidad para trabajar en nuevas políticas que beneficien a las empresas y al sector artesanal.

Por ello, Manuel Gálvez solicitó que Michoacán sea reconocido como “parte interesada en la valoración histórica de este diseño”.

“Ya que también forma parte de nuestras tradiciones e identidad artesanal y sea considerado parte en el diálogo al respecto, con el único interés de representar y defender de manera legítima el derecho de nuestras comunidades a preservar y dignificar su herencia cultural” Manuel Gálvez, presidente municipal de Sahuayo, Michoacán

De la misma manera, Cástor Estrada Robles destacó que, de la mano de productores y del ayuntamiento, presentarán un procedimiento jurídico ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor.

“No buscamos confrontación, sino reconocimiento y comercio justo”, resaltó Estrada Robles.

