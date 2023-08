Pese a denuncia, sigue libre mujer que agredió con un bate a adulta mayor en Michoacán

A través de un video captado por una cámara de seguridad, habitantes del municipio de Quiroga, Michoacán, exhibieron a una mujer que golpeó brutalmente con un bate a una comerciante adulta mayor, a quien le provocó una fractura y golpes contusos que requirieron cuidados por más de dos meses.

Advertencia; el siguiente material audiovisual contiene violencia explícita; se recomienda discreción:

POR PONER CÁMARAS LE PEGA 😡🚨 Es así como quedó grabado el brutal ataque que le dio esta mujer a una señora de la tercera edad, en el Mercado Municipal de #Quiroga , #Michoacán ; esto por poner cámaras de seguridad. La agresora tiene 20 denuncias y aún no ha sido detenida. pic.twitter.com/Y8lGdeSZUw

Los hechos ocurrieron el domingo 16 de abril, en el Mercado Municipal de Quiroga, cuando la agresora identificada como Karla H. T., locataria de ese mismo espacio comercial, ingresó al local vecino, propiedad de Silvia “R”, para agredirla a golpes con un bate debido a que le molestaba que hubiera colocado cámaras de vigilancia.

Los videos de seguridad de la tienda “Ropa Típica Frida” revelan que la agresión se prolongó por cerca de 2 minutos. Terminó hasta que llegaron los elementos de Seguridad Pública, quienes, pese a ver las condiciones de la mujer lesionada, no detuvieron a la atacante.

A cuatro meses de la agresión, la víctima rompe el silencio para narrar cómo vivió el momento de terror y las lesiones que presentó.

“En esto de aquí me abrió, la mano. Cuando llegó la policía, yo estaba llena de sangre de mi mano. El golpe (con el bate) venía a mi cabeza, nomas que yo metí mi mano. En el cuerpo me dio varios golpes, pero el más fuerte fue el que me abrió la mano”.

Comentó la víctima.