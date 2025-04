¡Piden alto a la violencia en Michoacán! Minas terrestres siguen cobrando vidas

Maribel Carranza Morales, hermana de jornalero muerto por explosión de mina, pide que “ya paren con eso, porque no tenemos tranquilidad.”

Es el clamor de Maribel, una habitante de la localidad de Puerta de Alambre, en Apatzingán, Michoacán.

Exige seguridad a las autoridades luego de que la mañana del miércoles su hermano Fredy Carranza Morales muriera por la explosión de una mina sembrada en una huerta de limón.

El jornalero, de 62 años, llegó a laborar a la huerta de esa misma localidad a las 6:30 de la mañana.

La motocicleta que conducía pisó un artefacto explosivo colocado por criminales.

“Cuando me vine me encontré con la noticia de que no lo encontraban, y que donde él había ido a trabajar había explotado una mina.”

Maribel Carranza Morales / hermana de jornalero muerto por explosión de mina.