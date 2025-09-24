Piden ayuda en Michoacán para localizar a tres jóvenes desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Han pasado 12 días desde que Marco Antonio y Martín Jesús Cacho Peña, así como Edgar Medina Medina, fueron vistos por última vez en el municipio de Chilchota, Michoacán. Los jóvenes desaparecieron el 11 de septiembre, luego de realizar trámites relacionados con las camionetas de la huerta donde trabajaban.

Desde entonces, la comunidad de San José Apupataro se ha unido a la búsqueda, con sus familias encabezando las labores para dar con su paradero.

Familias exigen regreso de Marco, Martín y Edgar

La madre de Edgar compartió entre lágrimas que su hijo se dedicaba al campo y al transporte de fruta, y aseguró que ninguno de los desaparecidos tenía vínculos con la delincuencia. Incluso reveló que recibieron llamadas en las que les exigían dinero para una supuesta liberación, sin que esta se concretara.

El tío de Marco y Martín describió la angustia que viven: “Muy triste porque pasan las horas y no los encontramos”.

Comunidad se moviliza en Michoacán

La desaparición de los tres jóvenes ha movilizado a la región. En Peribán y Tocumbo incluso se suspendieron las fiestas patrias como muestra de apoyo a las familias. Además, se han organizado bloqueos carreteros para exigir resultados en la búsqueda.

“Queremos que nos los regresen, son hombres de trabajo, conocidos en la comunidad y los queremos de vuelta”, expresó un familiar.

Posible vínculo con hechos violentos recientes

Fuentes de seguridad consultadas revelaron que el mismo grupo responsable de la quema de vehículos en diversos puntos de Michoacán podría estar detrás de la desaparición de los tres jóvenes.

Mientras tanto, las familias anunciaron que se sumarán a las labores de búsqueda junto con las autoridades, con la esperanza de que sus seres queridos sean liberados pronto.