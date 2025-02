Pobladores de Buenavista, Michoacán, sobreviven entre minas y balaceras

GENERANDO AUDIO...

Pobladores de Buenavista viven rodeados de la violencia. Foto: César Cabrera

Los habitantes de la localidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista, Michoacán, se han acostumbrado a vivir entre minas y balaceras, por lo menos desde el año 2013.

Grupos criminales se pelean por el control de la plaza de Buenavista, Michoacán

Los grupos criminales que han avanzado en el control del territorio anuncian su llegada pintando la vía pública con las siglas de la agrupación a la que pertenecen, y que son tapadas por sus rivales o las autoridades locales.

A los enfrentamientos armados en la zona, se suma el uso de explosivos arrojados desde drones y la colocación de minas en caminos que conducen a las huertas de limón.

“Siempre estamos con la preocupación de que ‘al rato van a haber balazos’ u ‘hoy no habrán balazos’, y así estamos con el miedo”, relató uno de los habitantes de La Ruana, Michoacán.

Violencia en Buenavista, Michoacán, se remonta a 2013

Desde la muerte de Hipólito Mora, fundador del movimiento de autodefensas, creció el número de grupos que se disputan la plaza de Felipe Carrillo Puerto, también conocida como La Ruana, así como del municipio de Buenavista.

“Pues los últimos días han sido igual que 2013, cuando Hipólito Mora hizo el movimiento de autodefensas. Desde entonces, hasta la fecha, hemos vivido igual. No hay ninguna diferencia“, mencionó un habitante de Felipe Carrillo.

Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, afirma que a pesar de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, sigue la violencia y las extorsiones a los limoneros.

“Hay balaceras a diario, cuando no es aquí en La Ruana, es en Catalinas, todo para allá, dentro del municipio de Buenavista. También he visto en los medios que han detenido a varios, que los detiene el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, pero no cesan las balaceras”, comentó Guadalupe Mora.

Habitantes de la zona huyen hacia EE. UU. para escapara de la violencia

De acuerdo con Guadalupe Mora, los limoneros que pueden se van a Estados Unidos para huir de la extorsión por parte de grupos criminales, pero los que no, terminan por resignarse a vivir bajo estas condiciones.

“La gente ya se resignó a vivir así, que la gente ya se acostumbraron; han normalizado escuchar los balazos todos los días, a cada rato, cada vez más cerca y eso no es vivir“, declaró Guillermo Valencia Reyes, diputado local.

