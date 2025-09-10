GENERANDO AUDIO...

Leonel Godoy, exgobernador de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Memo Valencia, señaló directamente al exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, como responsable por omisión del atentado con granadas registrado en septiembre de 2008 en el estado, conocido como “los granadazos”, en el que murieron ocho personas y más de 120 resultaron heridas.

Valencia aseguró que el ataque pudo evitarse, ya que tres días antes se recibieron llamadas de advertencia en los números de emergencia del C4, cuyos reportes fueron entregados a las autoridades estatales y federales.

“El gobierno fue omiso, ignoró estas graves denuncias y con esto hay un grado de responsabilidad, sobre todo tratándose de una autoridad”, acusó.

El priista consideró que con la llegada de Godoy al gobierno estatal inició el “narcoterrorismo” en Michoacán.

“Pasó de ser uno de los tres estados más seguros del país a entrar en un espiral de violencia interminable. Con él empezó el narcoterrorismo”, sostuvo.

También cuestionó que el exmandatario, ahora morenista, no haya enfrentado consecuencias legales pese a lo que calificó como pactos con el crimen organizado y presuntos vínculos de su familia con Servando Gómez, “La Tuta”, hoy detenido en Estados Unidos.

“La mejor forma de honrar a quienes murieron y a los heridos sería llevar ante la justicia al delincuente exgobernador Leonel Godoy Rangel”, subrayó Valencia.

Por ello, exhortó a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía General de la República a reabrir la investigación, promover un juicio de procedencia y procesar al exgobernador como responsable del atentado.

“Ahí están las evidencias que son claras. Hay que llevar a Leonel Godoy ante la justicia”, concluyó.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]