Productores vuelven a suspender corte de limón para exigir seguridad

Los limoneros de Apatzingán, en Michoacán, volvieron a suspender actividades para exigir mejores condiciones, la regulación de los días de corte, mejora en los precios, y el fin de los casos de extorsión que siguen padeciendo. Suspensión se extenderá hasta el martes.

Este viernes, considerado día de corte, 15 mil cajas del cítrico dejaron de circular y comercializarse en el mítico Tianguis Limonero, quedando sin actividad al menos 17 mil hectáreas.

“Alrededor de 15 mil cajas que no cortamos el día de hoy. Sí hubo cortes en algunas regiones, pero fue muy poco, parte de ahí cerca de Buenavista… No estamos de acuerdo en estar vendiendo fruta puesta en empaque o industria a tres o cuatro pesos, en eso los productores no estamos de acuerdo”

Bernardo Bravo / presidente Sistema Producto Limón

La sobreproducción ha provocado que el kilo de limón se venda hasta en tres pesos a las empacadoras, cuando solo el corte y el traslado cuestan cinco pesos, sin contar el “impuesto” de dos pesos por kilo que el productor y empacador pagan al crimen organizado.

“La inseguridad es un tema real que se vive en la región, pero no nada más un tema de inseguridad, es un tema de ingobernabilidad. Estamos dentro de un conflicto armado que ya tiene dos años”

Bernardo Bravo / presidente Sistema Producto Limón

Pese a las detenciones de objetivos delincuenciales, entre reclutadores y capacitadores en manejo de explosivos, los grupos antagónicos siguen operando. Aunque las autoridades les piden denunciar, los afectados aseguran que no es fácil hacerlo.

“Les decía que es importante al final de todo el esfuerzo que hagan las instituciones, pues la denuncia. Hay quienes se atreven a hacerlo y hay quienes no”

Carlos Torres Piña / fiscal general de Michoacán

“Yo creo que ahí se tiene que trabajar primero en una recuperación de confianza de las autoridades, con las fiscalías y todas las instituciones locales y federales. No es posible, en un tema de delincuencia organizada, yo creo que nadie te va a denunciar”

Bernardo Bravo / presidente Sistema Producto Limón

En medio de la impotencia, los productores limoneros han recurrido a la buena voluntad de sus propios verdugos para que los dejen trabajar.

“También, pues se respeten ciertas zonas o ciertas áreas de trabajo, y que la gente pueda alimentarse y trabajar en su día a día sin tener un riesgo”

Bernardo Bravo / presidente Sistema Producto Limón

La suspensión de actividades en las huertas de limón se va a extender para el próximo martes, cuando se sumen al paro nacional convocado por otros productores afectados por la sobreproducción, como, por ejemplo, el jitomate, cebolla, aguacate y maíz.