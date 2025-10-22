¿Quiénes son Los Blancos de Troya, cártel que habría asesinado a Bernardo Bravo?

GENERANDO AUDIO...

Un nuevo caso de violencia en Michoacán ha puesto bajo la lupa al grupo criminal conocido como Los Blancos de Troya, señalado como presunto responsable del asesinato del líder limonero Bernardo Bravo.

Este grupo surgió en 2015 en la región de Tierra Caliente, principalmente en el municipio de Apatzingán. Aunque en sus inicios se presentaron como una especie de “autodefensas” para proteger a la población de los cárteles del narcotráfico, hoy son considerados por las autoridades como un organismo criminal.

Se les atribuyen delitos como extorsión, homicidios y control del comercio agrícola, especialmente en el sector productor de limón. También se les vincula con grandes cárteles como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Viagras, y su presencia ha generado un aumento de la violencia y desplazamientos en la región.

El líder más reconocido del grupo es César Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, quien mantiene control sobre operaciones clave en la zona. Su estructura ha sido señalada por la autoridad como paramilitar, con armas de alto calibre y acciones que buscan dominar territorios estratégicos.

La muerte de Bernardo Bravo ha encendido las alarmas entre productores agrícolas y autoridades, que buscan frenar la violencia generada por este tipo de organizaciones.