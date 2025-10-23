Reanudan corte de limón en Apatzingán entre miedo y precios bajos

GENERANDO AUDIO...

A medias y con fuerte presencia de vigilancia, se reanudaron las actividades de corte de limón en la región de Apatzingán, Michoacán, tras el asesinato de Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle. Aunque algunos productores regresaron a sus huertas, el ambiente sigue marcado por el miedo y la incertidumbre.

Según la presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, la actividad no se desarrolló en su totalidad por ser día feriado, aunque aclaró que el lunes pasado el corte se realizó con normalidad pese al crimen.

Durante un recorrido de Uno TV, se constató que varias huertas permanecían vacías y que las empacadoras y centros de acopio registraron poca afluencia. En el Tianguis Limonero, donde se concentra la compraventa del fruto, el ambiente fue tenso y el acceso estuvo restringido ante el temor de nuevos ataques armados.

Un trabajador limonero, que pidió resguardar su identidad, explicó que se mantienen filtros de seguridad para evitar riesgos.

“Por seguridad también de nosotros, no queremos que empiecen a buscar gente”, dijo.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda, señaló que la administración del Tianguis Limonero es responsabilidad de los productores, aunque el Estado continuará colaborando en temas de seguridad. “Ellos deberán reorganizarse y nombrar a un representante”, comentó.

Por su parte, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, destacó la importancia de garantizar la trazabilidad en la comercialización del limón, para proteger tanto a productores como al proceso de distribución. Este miércoles, el precio del kilogramo se mantuvo entre 3.50 y 4 pesos, lo que agrava las pérdidas para los agricultores de la región.

Si los precios continúan tan bajos, advierten los productores, será difícil sostener la producción en una zona que ya enfrenta el impacto del crimen y la inseguridad.

