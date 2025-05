Madres confrontan a la CNTE por paro que afecta a miles de niños

A cinco días del paro de maestros en Michoacán, madres de familia manifestaron su rechazo a la protesta, pues aseguran que ya está afectando el aprendizaje de sus hijos.

Desde el lunes 5 de mayo, profesores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) suspendieron actividades en miles de planteles de educación básica en el estado.

Son al menos 5 mil escuelas sin clases presenciales desde el inicio del paro. En algunos casos, los docentes han optado por enviar tareas para que los alumnos trabajen desde casa, pero para muchas madres de familia eso no es suficiente.

“Yo siento que sí, pero hay que estar ahí, al pie del cañón para que no se bajen los estudios y todo eso, para que vayan aprendiendo más y más, estar ahí, estar vigilándolos”.

Otra mujer comentó que el impacto es claro:

“Sí les afecta que no tengan clases. Les van a dejar tareas y pues tienen que hacerla, tienen que echarle ganas, pues qué pueden hacer”.

Frente a la falta de clases, algunas familias comenzaron a tomar acciones por su cuenta. Hay quienes han decidido pagar clases de regularización y otros asignan tareas extra en casa.

Las madres también señalaron que la comunicación con los maestros ha sido limitada. Aunque les informaron que mandarán trabajos, temen que el paro se prolongue.

“La maestra nos dijo que nos iba a mandar trabajos para hacer allá en casa… Pero ojalá y que no se alargue esto porque si no, no van a aprender nada”.