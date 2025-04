Renace el canotaje en Uranden, Michoacán

GENERANDO AUDIO...

El bajo nivel de los canales detuvo la práctica del deporte. Foto: César Cabrera

A dos años de enfrentar su peor crisis hídrica en décadas, los canales de Uranden, en Michoacán, renacieron, y con ello, el canotaje, disciplina que ha puesto el nombre de Michoacán y de México en alto.

La Regata Nacional de Canotaje volvió a celebrarse en Pátzcuaro, con la participación de más de 400 deportistas provenientes de la Ciudad de México, Jalisco y Michoacán.

“Esto fue lo mejor que le pudo haber pasado al canotaje, pero pueden venir cosas mejores. Esto motiva mucho al equipo de atletas que están trabajando arduamente. Te puedo decir que fue bastante halagador porque, de tener seis atletas en canotaje, que representaron el año pasado, a pesar de la sequía y todo lo que sea, el canotaje no se ha perdido, hemos buscado la solución; yo creo que lejos de ver lo negativo hay que buscar la forma de sobresalir, y ahora te puedo decir que tengo más de 40 alumnos. Entonces, es una cosa muy agradable”, destacó el instructor Juan Carlos Quirino.

Las canoas atravesaron el canal rehabilitado por las autoridades de la mano de los propios comuneros, en donde se descubrieron a los manantiales que le volvieron a dar vida a la que ha sido la cuna de grandes atletas.

Uranden, cuna de deportistas y campeones mundiales de canotaje

De aquí surgieron personajes como Felipe Ojeda, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de México 1968, con cuyo nombre se bautizó a la Escuela de Canotaje en Uranden y que hoy lo incluyó en su salón de la fama.

En estas aguas también sobresalió Everardo Cristóbal Quirino, campeón mundial en Suiza 2006, y Dimas Camilo Cortés, campeón mundial juvenil un año después en República Checa, los cuales encabezaron el desfile inicial y son ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

El recorrer nuevamente los canales, con el apoyo de la gente es una adrenalina diferente, porque estás en casa, con tu gente y, por ejemplo, aquí (está) mi esposa, mi familia… sí es una adrenalina muy diferente“, narró Guillermo Medrano, atleta.

En ese sentido, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló la importancia de que Pátzcuaro siga siendo “cuna del canotaje” y por ello, los trabajos de rehabilitación y conservación del lago se mantendrán.

“Vamos a seguir trabajando; traemos mil empleos temporales en todo el lago de Pátzcuaro, con las comunidades, para seguir rehabilitando más manantiales, más obras, hay maquinaria, tanto pesada como para retirar el lirio y hay un trabajo enorme para mantener toda esta esfera cultural y medioambiental”, destacó Ramírez Bedolla.

Como parte del evento de regata nacional, tuvo lugar un encuentro de Cocineras Tradicionales, las cuales deleitaron el paladar de los turistas.

Tras la Regata Nacional, el selectivo de Michoacán se prepara para las Olimpiadas Nacionales, donde esperan obtener un número importante de medallas.

“Yo siempre les he dicho, vamos por medallas, a pasear no vamos, vamos a traer medallas y no te puedo decir cuántas ni de qué color, pero lo que sí te puedo decir es que estamos trabajando arduamente, todos los días, para ir a los Juegos Nacionales y lograr medallas como siempre lo hemos hecho”, señaló Juan Carlos Quirino.