Activan código rojo en Michoacán tras detención. Foto: César Cabrera

Autoridades municipales de Uruapan, Michoacán, informaron la detención de un presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de su escolta. De acuerdo con el alcalde Carlos Manzo, el detenido sería uno de los principales generadores de violencia en la región.

Por este motivo, el edil solicitó apoyo de fuerzas federales y estatales, además de la colaboración de la población.

“Les pedimos que por favor, tomen sus precauciones. Eviten salir hasta que se levante la alerta de código rojo”, señaló en una transmisión en redes sociales.

Activan código rojo tras captura en Michoacán

Reportes extraoficiales apuntan que el detenido podría ser René Belmonte Aguilar, alias “Rhino”, presunto operador en la región oriente de Michoacán y con carpetas de investigación abiertas por delitos como extorsión, secuestro y homicidio.

La detención ocurrió sobre la carretera Uruapan–San Juan Nuevo, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, tras una inspección realizada por policías municipales.

Aseguran armas, droga y equipo tecnológico

Durante la detención se aseguró un arma de fuego, cartuchos, droga, dinero en efectivo y un dron con conexión satelital. Los dos hombres quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones correspondientes.

