Inicia retiro de vidrios polarizados en automóviles de Zacapu, Michoacán

Ya sea antiasaltos o de polarizado, ambas tienen diferencias. Foto: Shutterstock

El retiro de vidrios polarizados en automóviles comenzó en Michoacán como parte de una nueva medida para reforzar la seguridad vial y ciudadana. En el municipio de Zacapu, las autoridades lanzaron una campaña que busca eliminar este tipo de accesorios en vehículos particulares y oficiales, iniciando con el retiro de polarizados en patrullas de seguridad pública.

@drone.notipublici 🚨🚓👮‍♂️📌 #Zacapu || En Zacapu se dio inicio a la campaña de retiro de polarizados en vehículos, comenzando por las patrullas de Seguridad Pública Municipal. 🚔 Esta acción está fundamentada en el artículo 465 del Reglamento de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán y en el artículo 22, fracción 10 del Reglamento Municipal, porque la seguridad de cada familia zacapense está primero. Una movilidad más clara y segura es beneficio para todas y todos. #GobiernoDeTransformación ♬ sonido original – Drone Noti/Publicidad

Inicia campaña para retirar vidrios polarizados

El director de Seguridad Pública Municipal, Raúl Fuentes Rodríguez, informó que el operativo se realiza por instrucción de la presidenta Mónica Valdez, en coordinación con Seguridad Vial y Tránsito Municipal.

“Iniciamos una campaña de retiro de polarizados en coordinación con la seguridad vial del estado, de acuerdo con el artículo 465 fracción XI del reglamento de tránsito y movilidad del estado de Michoacán”. Raúl Fuentes Rodríguez, director de Seguridad Pública Municipal

De acuerdo con el funcionario, el objetivo principal es proteger a las familias zacapenses, ya que los polarizados oscuros reducen la visibilidad y pueden facilitar actividades ilícitas.

El retiro de películas polarizadas comenzó con los vehículos oficiales como ejemplo para la población.

Uso de vidrios polarizados: ¿qué dice la ley?

En México, el uso de vidrios polarizados está permitido sólo bajo ciertas condiciones.

En el caso de la Ciudad de México, el Artículo 43 del Reglamento de Tránsito prohíbe el uso de películas de control solar si el oscurecimiento supera el 20%.

“Películas de control solar (polarizado) u oscurecimiento de vidrios laterales o traseros en un porcentaje mayor al 20%”. Reglamento de Tránsito de la CDMX

Existe una excepción: los conductores con una justificación médica registrada ante la Secretaría de Movilidad (Semovi) pueden mantener los polarizados siempre que esté acreditado en la tarjeta de circulación.

Medida limitada a Michoacán, por ahora

Hasta el momento, la medida sólo aplica en Michoacán, sin que haya anuncios similares en otras entidades del país. Sin embargo, el debate sobre privacidad y seguridad en el uso de vidrios polarizados sigue abierto en distintas regiones de México.

