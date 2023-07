Sepultan a Hipólito Mora junto a su hijo; familia no abandonará La Ruana

A un costado de la tumba de su hijo Manuel, asesinado en el 2014, fue sepultado este sábado en el panteón municipal de La Ruana, Hipólito Mora, el exlíder de los grupos de autodefensas en Michoacán.

En medio del llanto, la tristeza y el dolor, sus hijas, hermanos y personas cercanas lo despidieron. Un mariachi resonó tanto en el cementerio como en el recorrido hacia este punto desde la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe donde se celebró una misa de cuerpo presente por la mañana.

En la celebración se rogó por el eterno descanso de los asesinados y una pronta resignación de sus familiares.

A diferencia de cuando tuvo lugar el velorio en casa de Hipólito cuya presencia de personas fue escasa, el templo lució abarrotado y destacó la implementación de un operativo de seguridad por parte de la Guardia Civil de Michoacán y Ejército Mexicano.

Para antes del mediodía, el cortejo fúnebre partió hacia el panteón bajo un inclemente sol. Tras los rezos, Olivia, hermana del también agricultor limonero, dedicó unas palabras a las familias de los oficiales Calixto Álvarez Andrade y Roberto Naranjo Andrade.

Al referirse a su hermano, le reconoció la valentía para tomar las armas y defender a los suyos. Así también, aprovechó para lanzar un mensaje para quienes celebraron la muerte del oriundo de Buenavista.

“Yo podría decir muchas cosas porque hay mucho en mi corazón que yo podría decir pero no puedo, no debo pero lo único que puedo decir es que toda esa gente que ahorita se alegra de ver a mi hermano, de ver a estas gentes caídas les voy a hacer un pequeño recordatorio, que hay un Dios; que la justicia divina es la más grande que existe”.

De igual manera, reiteró que como su hermano asesinado, tampoco van a abandonar La Ruana pese a los riesgos y amenazas.

“No, nosotros vamos a seguir en el pueblo, este es nuestro pueblo, yo nací aquí y aquí también voy a morir también como murió mi hermano. Yo nací aquí y aquí voy a morir; aquí me quedó. No, no vamos a pedir ninguna seguridad; la única seguridad que tenemos es la de Dios, es la única seguridad que tenemos”.

Olivia Mora, hermana.