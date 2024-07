Sequía afecta cultivos y eleva precio de productos en Michoacán

La prolongada sequía en Michoacán ha causado severos daños a las huertas de diversos frutos y hortalizas.



Esta crisis ha provocado que los precios al consumidor se eleven o en su caso, que el producto no esté en las mejores condiciones.



En el municipio de Aquila, productores de papaya han tenido que ofrecer a precios bajos la fruta, y es que la falta de lluvias y el mal estado de las carreteras, terminan por dañar la cosecha.

“El tema de la sequía sí ya nos está afectando muchísimo porque no llueve, están talando más y también queremos que nos apoyen con programas de reforestación para que hayan más y buenas lluvias. Ahorita tenemos pozos, pero ya se están secando. Lo que estamos haciendo es sumergir más los motores y tenemos más dificultades, más sequías y la verdad sí estamos batallando mucho”. Alberto Álvarez Mata | Productor de Papaya

Como consecuencia, han tenido que reducir en un 50% los precios a las empacadoras de papaya, quedando en promedio de siete pesos por kilo.



La situación se complica por el precio de fertilizantes y maquinaria, que antes facilitaba el gobierno con subsidios.



“También pedimos eso, que nos apoyen a todos los productores, que haya apoyos de tractores, maquinarias, ya que nosotros carecemos mucho de eso”. Alberto Álvarez Mata | Productor de Papa



La misma situación enfrentan los productores de chayote en Jungapeo.



En esa zona, esta hortaliza aumentó de precio considerablemente debido a su escasez, pero no les representa un ingreso extra.

“Bueno, pues comparativamente con años anteriores a la pandemia, podemos decir que este, se ha elevado hasta en un mil 200 %. ¿Por qué? Porque los precios han sido exagerados, pero es una ilusión los precios porque en realidad, la cantidad de producto que se obtiene es mínima y en realidad no representa una capitalización como pudiera parecerse”. Productor de chayote



A decir de este productor, que solicita el anonimato por seguridad, no se había experimentado una situación tan crítica por la falta de lluvia.



Prueba de ello, es que en las dos hectáreas de huerta que tiene para cultivo de chayote, hoy no hay siembra.



“Tenemos un periodo de estiaje muy atípico ya que en los últimos 15 o 20 años no se había dado un periodo de estiaje tan severo, de que no hubiese una sola llovizna siquiera, mucho menos unas lluvias que vinieran a aliviar o recargar tanto los mantos freáticos como las aguas superficiales, trayendo consigo una enorme sequía, sumando a eso las altas temperaturas, pues esto ha dificultado mucho no solo el cultivo de chayote, sino prácticamente a todos los cultivos”. Productor de chayote



Pese a la llegada de lluvias en algunas zonas del estado, este sector aún no alberga la esperanza de recuperar lo perdido en lo que resta del año.



“No podemos tener una proyección, apenas tenemos 20 días con lluvias entonces nos sabemos qué tanto se prolongue o pudiera dejar de humedad la presente temporada de lluvia”.Productor de chayote