“Solo encontramos sus sandalias”: termina búsqueda de menor que cayó a zona de cocodrilos en Michoacán

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán informó este lunes que concluyó el operativo de búsqueda de Andrés Alejandro, menor de 14 años, que cayó a una zona de cocodrilos el pasado 18 de julio en la entidad.

A 96 horas de la muerte de Andrés Alejandro, devorado por cocodrilos en un estero del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, sólo se han podido localizar sus sandalias.

Autoridades municipales reconocieron que durante las labores de búsqueda se localizó a un ejemplar que en cuyo hocico llevaba lo que parecían ser restos del menor originario de Cortázar, Guanajuato.

La Policía municipal aclaró que el reptil huyó y no fue sacrificado, como se especuló en redes sociales y medios locales.

“Lo que sí hicimos fueron disparos porque, en algún momento, se alcanzó a percibir que uno de los cocodrilos llevaba una parte grande del cuerpo y lo que queríamos era recuperar el cuerpo. Se disparó, cercano a donde estaba el cocodrilo para que soltara lo que llevaba en su hocico, cosa que no dio resultado y al contrario, se hundió y se metió a los manglares”

Manuel Esquivel Bejarano, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán, indicó que las labores para dar con el paradero del animal y restos del menor se mantendrán, aunque corporaciones como Protección Civil Estatal las dieron por finalizadas.

Asimismo, indicó que se analiza la posibilidad de colocar un enmallado en los exteriores del puente que cruza el estero conocido como Barra de Santana, ya que podría alentar la visita a este punto al considerarse como seguro.

Por el momento, se estará colocando una red en el espacio que divide a ambos puentes y fue donde cayó el menor al intentar saltar de un extremo a otro.

“Debemos de ser conscientes que es una zona de peligro, cual mal se han parado, pero también debemos de saber qué podemos y qué no podemos, podemos observar de lejos. Por eso, estamos en una toma de decisión, si metemos mallas a los lados, todavía no le he decidido”

Manuel Esquivel Bejarano, presidente municipal de Lázaro Cárdenas