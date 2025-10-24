“Son hechos que ocurren”: alcaldesa de Apatzingán minimiza asesinato de Bernardo Bravo

GENERANDO AUDIO...

La alcaldesa de Apatzingán, Michoacán. Foto: FB Fanny Arreola

Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, causó polémica al minimizar el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero en Michoacán, tras declarar que “son hechos que al final ocurren” y hacer referencia a otros crimines similares en contra de productores de limón en la región.

Alcaldesa de Apatzingán causa polémica por declaraciones sobre Bernardo Bravo

El pasado lunes encontraron el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo, en el interior de una camioneta Toyota, sobre el camino Apatzingán-Tepetates. El asesinato saltó a los encabezados de la prensa nacional porque fue un personaje que se caracterizó por alzar la voz y defender al sector limonero de Michoacán.

Ayer jueves, medios locales cuestionaron a la alcaldesa Fanny Arreola sobre el caso del exlíder limonero en Apatzingán, a lo cual contestó que en los municipios cercanos también se han presentado otros crímenes similares, minimizando el más reciente de ellos.

“Son hechos que al final del día ocurren. No es únicamente el caso de Bernardo, ha habido decesos infortunados en el municipio de Buenavista, de Tepalcatepec, con productores igual de destacados”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Aunque en Michoacán se siguen presentando agresiones contra de los productores agrícolas, la presidenta municipal afirmó que se han mejorado los procedimientos de seguridad y los protocolos; además, mencionó que “las garantías poco a poco se construyen”.

Relacionado con el asesinato de Bernardo Bravo, el día de ayer, Autoridades estatales y federales detuvieron a Esmeralda “N”, pareja de César Sepúlveda, alias el “Bótox”, líder del grupo criminal Los Blancos de Troya, señalado como uno de los responsables del asesinato del productor limonero.