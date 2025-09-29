Suspenden clases en Coahuayana, Michoacán, por violencia

GENERANDO AUDIO...

Piden a padres mantener a sus hijos en casa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Ayuntamiento de Coahuayana, Michoacán, informó que este lunes 29 de septiembre de 2025 se suspenden las clases, desde preescolar hasta superior, como medida preventiva ante la situación de violencia registrada en la región de la Sierra-Costa.

Medida preventiva en todos los planteles

A través de un comunicado oficial, el Gobierno municipal detalló que la suspensión aplica para estudiantes de educación básica, media superior y superior.

Asimismo, pidió a los padres de familia mantener a sus hijos en casa y a permanecer atentos a los canales oficiales del municipio para conocer la fecha de reanudación de actividades escolares.

“El objetivo es priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal de todas las instituciones educativas”, precisó el Ayuntamiento.

Hechos violentos en Coahuayana, Michoacán

La decisión se tomó después de que este domingo se registraran ataques con drones explosivos y fusiles Barrett en los municipios de Coahuayana y Tepalcatepec, que dejaron tres personas muertas y provocaron caos en la zona.

De acuerdo con reportes locales, en la comunidad de Santa María y en El Ahijadero, un grupo armado irrumpió y abrió fuego contra habitantes, lo que provocó la muerte de tres jornaleros.

Los hechos ocurrieron a escasos 10 kilómetros de una base militar.

En paralelo, un autobús de pasajeros fue incendiado en la carretera 200 Lázaro Cárdenas–Colima, a la altura del puente de Coahuayana.

Ataques con drones en Tepalcatepec

En el municipio de Tepalcatepec, otro comando atacó una pista de aterrizaje en la comunidad de La Parota con fusiles calibre .50 y drones cargados con explosivos.

El ataque destruyó tres avionetas particulares, aunque no se reportaron personas heridas.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a permitir el libre paso de las unidades de emergencia y a extremar precauciones en sus traslados. También recordaron que la línea de atención a emergencias permanece disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

